Принц Уильям вместе с супругой в День вооруженных сил поздравили военных. Кембриджские герцоги опубликовали фото, сделанные в прошлом году на встрече с военными.
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Кейт Миддлтон встретилась с военными
На встрече с военными Кейт Миддлтон предстала в необычном образе. Она надела камуфляжную куртку, брюки цвета хаки и ботинки. Также герцогиня примеряла тёплый темно-зеленый свитер.
Кэтрин не дополняла образ аксессуарами, однако накрутила волосы локонами и распустила их. Образ завершил лаконичный макияж.
Герцоги Кембриджские подписали фотографии обращением к военным Великобритании.
Сегодня, в День вооруженных сил, Уильям и я хотели бы воздать должное храбрым мужчинам и женщинам прошлого и настоящего, служащим во всех наших вооруженных силах, на море, на суше и в воздухе, здесь, в Великобритании и во всем мире,
– написали королевские особы.
"Благодарим всего, что вы и ваши семьи жертвуете ради нашей безопасности. В прошлом году для меня было честью провести время с армией Британии, чтобы увидеть, как они учат действующий персонал и новобранцев. Было прекрасно увидеть из первых рук множество важных и разнообразных ролей, которые военные играют изо дня в день, чтобы защитить нас".
Кейт Миддлтон на встрече с военными / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Последние образы Кейт Миддлтон
- На первом официальном портрете герцогиня Кембриджская предстала в изумрудном длинном платье. Дополнением ее аутфита была брошь королевы Елизаветы II, жемчужные серьги, прическа и чудесный макияж.
- Кейт Миддлтон также покоряла публику в нежном образе. Она посетила Brixton House в белом блейзере от Alexander McQueen, а также майке и узких брюках. Кэтрин соединила наряды с белыми туфлями-челноками на каблуке.
- В Аскоте на королевской гонке Кейт Миддлтон предстала в белом платье с принтом в коричневый горох от бренда Alessandra Rich. Она дополнила роскошный look с замшевыми туфлями-челноками на каблуке от бренда Gianvito Ross.