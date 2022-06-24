Для герцогів Кембриджських зробили офіційний портрет. Автором полотна став британський художник та володар багатьох нагород Джеймі Корет на замовлення фонду Кембриджшира 2021 року.

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Перший портрет Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Офіційний портрет, що став подарунком для герцогів, виставили у музеї Фіцвільяма, що в Кембриджському університеті. Кейт Міддлтон та принц Вільям, очевидно, були першими, хто побачив себе на полотні. Вже згодом й інші відвідувачі музею могли спостерігати за портретом.

Ми в захваті від нового портрета, який відсьогодні виставлений у Музеї Фіцвільяма,

– поділилися герцоги Кембриджські у соціальних мережах.



Кейт Міддлтон та принц Вільям на офіційному портреті / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Образи герцогів

На портреті принц Вільям зображений у темному костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою. Він дивився вбік та усміхався, тримаючи за талію Кейт Міддлтон.

Герцогиня зображена на портреті у довгій смарагдовій сукні з приталеним фасонам та рюшами на кінці спідниці. Вбрання за 1595 фунтів стерлінгів від бренду The Vampire's Wife Кетрін вже одягала – під час історичного триденного візиту до Дубліна у березні 2020 року Її образ доповнювали туфлі на високих підборах, а також перлинні сережки та вишукана брошка від Єлизавети II.



Кейт Міддлтон та принц Вільям на офіційному портреті / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

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