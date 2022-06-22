У гардеробі Кетрін є багато білого одягу. Найчастіше герцогиня обирає цей колір для урочистостей чи офіційних робочих виходів.

Дивіться також Матір Кейт Міддлтон одягнула сукню доньки на Royal Ascot 2022

Новий образ Кейт Міддлтон

Герцоги Кембриджські відвідали Brixton House, що в Лондоні. Дружина принца Вільяма постала перед публікою в білосніжному блейзері від Alexander McQueen, який вже вдягала на Ямайці під час недавнього туру Карибським морем. Також одягнула майку та вузькі штани. Поєднала вбрання з білими туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів аутфіт Кетрін доповнила маленька біла сумочка, улюблена каблучка та масивні довгі сережки, які є незвичними для герцогині.

Кейт Міддлтон у Brixton House: дивіться відео онлайн

У Brixton House Кейт і Вільям ознайомилися з молодіжною програмою ELEVATE, що спрямована на виховання наступного покоління британських творчих талантів. Також подружжя побувало на семінарі з фільмування та фотографії. Не секрет, що Кетрін захоплюється фотографуванням, тому дуже хотіла сісти за телевізійну камеру. Вона навіть отримала урок та відповіді від учителя на всі питання, які її цікавили.

Попередні виходи герцогині Кембриджської