Дружина принца Вільяма завжди для виходів обирає вбрання, яке підкреслює витончену фігуру. На кінних перегонах Кетрін вкотре зачарувала елегантністю.

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Елегантний образ Кейт Міддлтон

На захід Кейт приїхала в білій сукні з принтом у коричневий горох від бренду Alessandra Rich. Поєднала вишукане вбрання з замшевими туфлями-човниками на підборах від бренду Gianvito Rossi. Серед аксесуарів на Кейт був капелюхом-канотьє з білими квітами Sally Ann Provan та розкішні діамантові сережки принцеси Діани. Ці прикраси Міддлтон вперше одягала у 2019 році на церемонію BAFTA-2019. Волосся герцогиня зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями і чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.



Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона



Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона

Відомо, що принцеса Діана вперше одягнула ці сережки у 1989 році. Вони стали одними з найулюбленіших її прикрас для вечірніх заходів. Ймовірно, ці сережки були подарунком для неї під час турне країнами Перської затоки у 1989 році.

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