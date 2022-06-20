Дружина принца Вільяма завжди для виходів обирає вбрання, яке підкреслює витончену фігуру. На кінних перегонах Кетрін вкотре зачарувала елегантністю.
Вас може зацікавити З нагоди Дня батька: у мережі показали новий зворушливий портрет принца Вільяма з дітьми
Елегантний образ Кейт Міддлтон
На захід Кейт приїхала в білій сукні з принтом у коричневий горох від бренду Alessandra Rich. Поєднала вишукане вбрання з замшевими туфлями-човниками на підборах від бренду Gianvito Rossi. Серед аксесуарів на Кейт був капелюхом-канотьє з білими квітами Sally Ann Provan та розкішні діамантові сережки принцеси Діани. Ці прикраси Міддлтон вперше одягала у 2019 році на церемонію BAFTA-2019. Волосся герцогиня зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями і чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.
Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона
Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона
Відомо, що принцеса Діана вперше одягнула ці сережки у 1989 році. Вони стали одними з найулюбленіших її прикрас для вечірніх заходів. Ймовірно, ці сережки були подарунком для неї під час турне країнами Перської затоки у 1989 році.
Попередні виходи Кейт Міддлтон
- Нещодавно герцогиня відвідувала робочих захід. Вона сіла за круглий стіл з міністрами уряду Королівського фонду раннього дитинства у Королівському інституті в Лондоні. Тоді одягнула трендовий ніжно-рожевий костюм від Alexander McQueen, який поєднала з білим топом та елегантними туфлями-човниками підборах.
- Кейт Міддлтон і принц Вільям приєдналися до панахиди вшанування пам'яті 72 людей, які п'ять років тому трагічно загинули під час руйнівної пожежі в вежі Гренфелл. Герцогиня постала перед публікою в елегантній білій сукні довжини нижче колін, з лаконічним декольте та об'ємними короткими рукавами.
- Кейт Міддлтон разом з чоловіком побувала на церемонії вручення ордена Підв'язки в каплиці Святого Георгія. Для заходу вона обрала елегантну сукню насиченого блакитного кольору.