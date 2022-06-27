Принц Вільям разом з дружиною у День збройних сил привітали військових. Герцоги Кембриджські опублікували фото, зроблені минулого року на зустрічі з військовими.

Дивіться також Королева знову в сідлі: 96-річну Єлизавету ІІ помітили верхи на коні, – ЗМІ

Кейт Міддлтон зустрілась з військовими

На зустрічі з військовими Кейт Міддлтон постала в незвичному образі. Вона одягнула камуфляжну куртку, штани кольору хакі та черевики. Також герцогиня приміряла теплий темно-зелений светр.

Кетрін не доповнювала образ аксесуарами, однак накрутила волосся локонами та розпустила його. Образ завершив лаконічний макіяж.

Герцоги Кембриджські підписали світлини зверненням до військових Великої Британії

Сьогодні, у День збройних сил, Вільям і я хотіли б віддати належне хоробрим чоловікам і жінкам минулого і сьогодення, що служать у всіх наших збройних силах, на морі, на суші та в повітрі, тут, у Великій Британії та у всьому світі,

– написали королівські особи.

"Дякуємо за все, що ви і ваші сім'ї жертвуєте заради нашої безпеки. Минулого року для мене було честю провести час з армією Британії, щоб побачити, як вони навчають чинний персонал і новобранців. Було чудово побачити з перших рук безліч важливих та різноманітних ролей, які військові відіграють день у день, щоб захистити нас".

Кейт Міддлтон на зустрічі з військовими / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Останні образи Кейт Міддлтон