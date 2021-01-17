Не секрет, що принц Вільям та Кейт Міддлтон володіють Кенсінгтонським палацом у Лондоні та заміським будинком Анмер-Холл. Однак у подружжя є ще одна резиденція, яку вони приховують від преси. Це дім на території маєтку Балморал, який королівському нащадку подарувала прабабуся.

Журналістам вдалося дізнатися, що окрім двох офіційних резиденцій – Кенсінгтонського палацу та особняка Анмер-Холл в Норфолку – принц Вільям і Кейт Міддлтон мають ще один будинок. Він розташований в маєтку Балморал у Шотландії неподалік резиденції принца Чарльза та Камілли. Про це інформує видання Express.

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Таємна резиденція принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Будинок Там-на-Гар принц Вільям отримав від прабабусі Єлизавети Боуз-Лайон ще 2002 року. Як стверджують близькі пари, саме в подарованому котеджі Кейт та Вільям проводили час на початку стосунків, коли були студентами Сент-Ендрюського університету. Вони досі можуть почуватися вільно на території маєтку, адже не афішують його в пресі.

Це єдиний палац, в якому подружжя може гарантувати собі конфіденційність приватного життя. Ймовірно, саме тому там зародилися їхні стосунки. Там герцог Кембриджський вперше представив Кейт своїй родині, – йдеться в джерелі.

Третій дім подружжя Там-на-Гар – це одна зі 150 будівель маєтку Балморал. Він просторий, затишний та нараховує три спальні. Однак у мережі немає жодного фото котеджу через суворі вимоги щодо конфіденційності садиби.

Додамо, що востаннє герцог і герцогиня Кембриджські відвідували котедж разом з дітьми 2019 року. У маєтку в Шотландії сім'я провела літні канікули.