Дружина принца Вільяма оголосила про закриття кампанії Nursing Now, яку запустила 2018 року. У рамках ініціативи проводилося підвищення кваліфікації медсестер, що стало гострою потребою впродовж пандемії коронавірусу. Кейт Міддлтон публічно подякувала медикам, які долучилися до Nursing Now і проявили мужність під час спалахів COVID-19.

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Кейт Міддлтон повторила свій образ

Локацією для зйомок стала вітальня в маєтку герцогів Кембриджських, тому в кадрі Кейт Міддлтон позувала сидячи на дивані. Вона підібрала елегантну білосніжну сукню з баскою від знаменитого дизайнера Alexander McQueen.

Це вбрання дружина Вільяма дістала зі свого гардеробу, адже 2017 року саме в ньому відвідала Варшаву з чоловіком і дітьми – принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Однак цього разу вона довершила образ дорогоцінним аксесуаром з білого золота – підвіскою від британського бренду Asprey. Волосся Кейт вклала у легкі локони і відкинула назад, а макіяжем виділила очі.

Відеозвернення Кейт Міддлтон: дивіться відео онлайн

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