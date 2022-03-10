Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Український культурний центр в Лондоні
Джерело:інстаграм Олени Зеленської
Герцоги Кембриджські з болем спостерігають за тим, що відбувається на території України. Кейт і Вільям побували в Українському культурному центрі в Лондоні, де збирають гуманітарну допомогу для постраждалих українців.
Увесь світ говорить про Україну. Тисячі добровольців їдуть до нас, щоб боротися з російськими окупантами. Не залишилася осторонь біди, яка прийшла в Україну, королівська сім'я Великої Британії.
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Кейт Міддлтон і принц Вільям підтримали українців
Подружжя вже висловлювало підтримку президенту Зеленському та українському народові. Тепер Кейт і Вільям побували в Українському культурному центрі, що розташований у Лондоні. Там волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для українців, які постраждали через війну.
У центр Кейт приїхала в синьому светрі та чорних штанах. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Примітно те, що в Кетрін і Вільяма з лівого боку на грудях був маленький значок з українським прапором і зображенням серця.
Герцоги Кембриджські у культурному центрі / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Перша леді України подякувала всім британця за підтримку. Вона також згадала принца Чарльза з дружиною, які молилися за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Подякувала Єлизаветі II за приватний внесок на допомогу Україні.
Така підтримка не тільки лікує та зігріває тисячі доль. Вона наближає нас до перемоги,
– додала Олена Зеленська.
Монарші родини підтримують Україну
- У знак підтримки нашої країни королева Летиція для нового публічного виходу одягнула вишиванку.
- Королівське подружжя Нідерландів також наголосило, що воно разом з Україною та всім її народом.
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Текст публікації Олени Зеленської:
Герцог та герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для постраждалих українців.
Україну підтримує вся Велика Британія – від звичайних громадян до королівської родини. На інших зворушливих кадрах – принц Уельський і його дружина герцогиня Корнуольська моляться за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Вони принесли із собою соняшники.
Окрему дякую Її Величності королеві Великої Британії – вона зробила приватний внесок на допомогу Україні.
Така підтримка не тільки лікує та зігріває тисячі доль. Вона наближає нас до перемоги.