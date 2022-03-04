В Україні триває 9 день війни. Щодня наші захисники дають гідну відсіч ворогові. Страждає цивільне населення. У деяких містах люди вимушені днями й ночами перебувати в укриттях.

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Королева Летиція одягнула вишиванку

Іспанська королева також підтримує Україну. Під час нового робочого виходу Її Величність похизувалася неймовірно красивим образом у вишиванці. Летиція постала перед публікою в елегантних чорних штанах і вишиваній сорочці. Талію підкреслив широкий чорний пояс. Поєднала одяг з чорними туфлями-човниками на підборах.



Королева Летиція у вишиванці / Фото Getty Images

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Королева Летиція у вишиванці / Фото Getty Images

Члени королівських сімей підтримують Україну

Летиція не перша з королівських родин, хто підтримав Україну. Представники монарших родин зараз разом зі всім українським народом:

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