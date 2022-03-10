У середу, 9 березня, російські окупанти цинічно вбивають мирне населення, через що людей змушені ховати у братських могилах. Окрім цього, по місту завдали авіаудар, який влучив у пологовий будинок у центрі міста. Лікарня, дитяче відділення і терапія – повністю зруйновані. Мами з дітьми опинилися під завалами.

До слова Авіаудар по Маріуполю, найімовірніше, ворог завдав з російського Таганрогу

Загалом через блокаду Маріуполя, яку створили росіяни, загинуло понад тисячу мирних жителів. Олена Зеленська, як і мільйони інших українців, горює за своїми співгромадянами і вкотре вирішила звернутись до світової спільноти в інстаграмі.

"Маріуполь. Щойно. Російський авіаудар по лікарні та пологовому будинку. Це страшне відео. А ще страшніше те, чого ми на ньому не бачимо. Ми ще не знаємо, скільки загиблих і поранених мам і дітей. Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Просить, щоб таке більше не відбувалося. Але нас не чують. А ворожі літаки вже відкрито винищують мирне населення", – каже перша леді.

Раніше Олена Зеленська розповідала у мережі, як українцям вдалось вивезти з лікарень маленьких онкопацієнтів, які могли постраждати під ракетними обстрілами. Також вона показувала фотографії дітей, яких цинічно вбили росіяни, здійснивши наступ на Україну.

Редакція Showbiz 24 приносить щирі співчуття родинам усіх загиблих та поранених, які стали жертвами російської війни.

Зеленський показав кадри обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі: відео 24 каналу