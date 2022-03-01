Занепокоєння ситуацією щодо вторгнення Росії монархи висловили у перший день наступу – 24 лютого у своєму твітері. Віллем-Олександр та Максима написали, що їхні серця поряд українцями.

До слова Зеленський подякував Кейт Міддлтон і принцу Вільяму за підтримку України в час війни

Наші серця линуть до людей з України і кожного, хто став жертвою насильства. Ми думками поруч з вами – з українською спільнотою у Нідерландах, яка переживає за ситуацію щодо їхніх друзів та сімей,

– писали монархи.

Зеленський подякував

Президент України разом з першою леді висловив подяку Віллему-Олександру та Максимі за небайдужість.

"Я та моя дружина Олена щиро вдячні Їх Величностям Королю Віллему-Олександру та Королеві Максимі за теплі слова підтримки народові України. Ми протистоїмо загарбницькій агресії. Сьогодні, як ніколи, нам важливо відчувати, що ми не одні", – написало подружжя.

Зазначимо, що обидва подружжя ніколи не зустрічались особисто.

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