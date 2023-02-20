Кейт Міддлтон повторила свій образ на церемонії BAFTA-2023, але додала цікаву деталь: фото
Джерело:Принц і принцеса Уельські
Принцеса Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом відвідала церемонію вручення кінонагород BAFTA-2023. Кетрін вразила новим виходом на публіку – вона повторила свій образ з неймовірною сукнею в підлогу.
Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон регулярно відвідують цей захід, адже чоловік є президентом премії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв. І вихід пари був дуже ефектним.
До теми Приголомшлива сума: скільки Кейт Міддлтон витратила на гардероб у 2022 році
Цікаво, що минулого року королівське подружжя пропустило церемонію вручення кінонагород, однак цього року вся увага була прикута до них.
Принцеса підкреслила образ довгими рукавичками
Для церемонії BAFTA-2023 принцеса Кетрін обрала білу сукню в підлогу від Alexander McQueen. Також принцеса додала до білої сукні довгі чорні оперні рукавички. Це додало її образу легкості та виглядало приголомшливо. А замість блискучого декору плече прикрашав бант.
Для доповнення образу принцеса обрала красиві прикраси – сережки від ZARA вартістю 18 фунтів.
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
Кейт Міддлтон обрала сукню, яку вже одягала раніше
Зазначимо, що цю сукню Кейт Міддлтон вже одягала на церемонію BAFTA у 2019 році, тільки цього разу були невеликі модифікації.
Кейт Міддлтон у однаковій сукні у 2023 та 2019 роках: фотопорівняння
Кейт Міддлтон зачаровує публіку: останні виходи принцеси
- Минулого тижня Кейт Міддлтон з Вільямом відвідали графство Корнуолл. Принцеса Уельська зачарувала своїм елегантним образом – вона одягнула яскраву червону сукню, а зверху – коричневе пальто.
- За кілька днів до цього Кейт Міддлтон приголомшила стильним аутфітом. Для робочих виходів принцеса обирає образи, які гарно підкреслюють її фігуру і завжди додає нотку сучасності. Цього разу це були білі кеди.
- Також нещодавно Кейт Міддлтон і принц Вільям з'явилися в Центрі раннього дитинства Королівського фонду. Для виходу принцеса Уельська обрала яскраво-червоний костюм від улюбленого Alexander McQueen.
- Крім того, Кейт Міддлтон відвідала початкову школу St John's CE Primary School. Для виходу обрала елегантний повсякденний look – блузку смарагдового кольору з зав'язкою на шиї, яку поєднала з чорними класичними штанами.
- А напередодні Кейт Міддлтон приїхала в Університет Лідса, де поспілкувалася зі студентами. На світлинах звідти Кетрін зображена у в'язаній сукні ніжно-бежевій сукні з широким поясом у тон вбрання.