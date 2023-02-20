Кейт Міддлтон повторила свій образ на церемонії BAFTA-2023, але додала цікаву деталь: фото

Принцеса Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом відвідала церемонію вручення кінонагород BAFTA-2023. Кетрін вразила новим виходом на публіку – вона повторила свій образ з неймовірною сукнею в підлогу.

Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон регулярно відвідують цей захід, адже чоловік є президентом премії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв. І вихід пари був дуже ефектним.

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Цікаво, що минулого року королівське подружжя пропустило церемонію вручення кінонагород, однак цього року вся увага була прикута до них.

Принцеса підкреслила образ довгими рукавичками

Для церемонії BAFTA-2023 принцеса Кетрін обрала білу сукню в підлогу від Alexander McQueen. Також принцеса додала до білої сукні довгі чорні оперні рукавички. Це додало її образу легкості та виглядало приголомшливо. А замість блискучого декору плече прикрашав бант.

Для доповнення образу принцеса обрала красиві прикраси – сережки від ZARA вартістю 18 фунтів.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Кейт Міддлтон обрала сукню, яку вже одягала раніше

Зазначимо, що цю сукню Кейт Міддлтон вже одягала на церемонію BAFTA у 2019 році, тільки цього разу були невеликі модифікації.

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