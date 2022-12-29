Принцеса Уельська все частіше з'являється на публіці. Кетрін виконує королівські обов'язки й водночас демонструє бездоганний смак в одязі та вишукані аутфіти.

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Скільки коштував гардероб Кейт Міддлтон у 2022 році

Цього року Кейт Міддлтон брала участь у величезній кількості заходів та закордонних турів. Для кожної події вона підбирала особливе вбрання, зачаровувала елегантністю та жіночністю. ЗМІ підрахували, що у 2022 році вона витратила гардероб набагато більше коштів, ніж у попередні роки.

Загалом вартість нового гардеробу та прикрас принцеси становить приблизно 213 тисяч доларів. Це найдорожчий рік для Кетрін, відколи вона стала дружиною принца Вільяма. Попереднім найдорожчим був 2017 рік. Тоді її гардероб коштував 143 тисячі доларів.

Попри те, що Міддлтон витрачає на одяг шалені кошти, вона відповідально ставиться до свого одягу, часто одягає речі бюджетних брендів або ж повторює образи, в яких вже була. А під час цьогорічної поїздки в США вона вперше з'явилася на публіці в орендованій сукні.



Кейт Міддлтон в орендованій сукні / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

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