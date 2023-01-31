Цей вихід був приурочений до запуску нової кампанії Кейт Міддлтон Shaping Us для розвитку дітей молодшого віку. Вона підвищить обізнаність і підкреслить критичну важливість перших п'яти років життя для формування в майбутньому. Однак всіх вразила не так ініціатива дружини принца Вільяма, як її бездоганний сміливий look.

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Кейт Міддлтон у червоному костюмі за 2,5 тисячі євро

41-річна принцеса Уельська виглядала бездоганно у червоному штанному костюмі від Alexander McQueen зі строго скроєним піджаком з гострими плечима, глибоким декольте та підкресленою талією.

Ця комбінація коштує 2 480 євро – майже 100 тисяч гривень. Її Кейт Міддлтон доповнила замшевим клатчем від Miu Miu за 895 доларів та туфлями на підборах від Gianvito Rossi за 630 євро.

Особливу увагу привернули сережки британського бренду Chalk Jewellery. Це виріб ручної роботи, але коштує він менш як 100 доларів. Припускають, що Кейт Міддлтон зумисно підібрала недорогі прикраси через економічну кризу у Великій Британії. Однак сережки гармонійно виглядали з її лакшері-образом.

Кейт Міддлтон у костюмі за майже 2,5 тисячі євро / Фото з інстаграму Уельських