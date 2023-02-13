Зазначимо, що королівська пара вперше відвідала графство Корнуолл у ролі герцога та герцогині Корнуольських. Також вони побували у Національному морському музеї та поспілкувалися з підданими.
Цікаво Принц Вільям пожартував з дружини Кейт під час робочої зустрічі: як вона відреагувала
Елегантний образ Кейт Міддлтон
Під час робочих зустрічей Кетрін завжди приголомшує вишуканими образами. Цього разу вона одягнула елегантну сукню яскравого червоного кольору з поясом. Поєднала її з пальто ніжно коричневого кольору.
Волосся принцеса вклала у розкішні локони, а довершила образ аксесуарами.
Принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон / Фото з їх інстаграму
Експертка проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон
Експертка з мови тіла Джуді Джеймс в інтерв'ю Express проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон і зазначила, що принцеса Уельська вже "повністю вийшла з тіні свого чоловіка".
За її словами, Кейт завжди була безперечно харизматичною, але була пасивніша, а останнім часом вона, здається, стала впевненішою у собі.
Кетрін повністю вийшла з тіні свого чоловіка, демонструючи харизму, яка дозволяє сяяти її природному ентузіазму, теплоті та гумору. Вона демонструє емпатію, дзеркальне відображення та прихильність, якими була відома принцеса Діана,
– сказала Джеймс.
Експертка пояснює, що Кейт більше не чекає, поки гості попросять про дотики, рукостискання та обійми, вона нарешті усвідомила свою власну популярність у публіки.
"Справжня харизма це те, як ви змушуєте себе відчувати оточення. Нова, дуже розслаблена, природна і тактильна мова тіла Кейт впливає на почуття людей", – прокоментувала Джеймс.
Крім того, під час поїздки Кейт Міддлтон також зустріла свого викладача Джима Ембері. Дружина принца Вільяма була приємно вражена. "У цей момент пальці Кетрін не зібрані в кулак і навіть не прибрані зі спини викладача, а розслаблені й тактильні, якби вона обіймала дуже дорогого друга або члена сім'ї", — зазначила експертка.
Кейт Міддлтон зустріла викладача / Фото Telegraph / Chris Jackson
До слова, напередодні Кейт Міддлтон відвідала Університет Лідса, де поспілкувалася зі студентами. На світлинах звідти Кетрін зображена у в'язаній сукні ніжно-бежевій сукні з широким поясом у тон вбрання.
А 30 січня принцеса разом з чоловіком була в Центрі раннього дитинства Королівського фонду. Для виходу в Лондоні принцеса Уельська обрала яскраво-червоний костюм від улюбленого Alexander McQueen і привернула увагу фешн-спільноти.