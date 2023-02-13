Зазначимо, що королівська пара вперше відвідала графство Корнуолл у ролі герцога та герцогині Корнуольських. Також вони побували у Національному морському музеї та поспілкувалися з підданими.

Цікаво Принц Вільям пожартував з дружини Кейт під час робочої зустрічі: як вона відреагувала

Елегантний образ Кейт Міддлтон

Під час робочих зустрічей Кетрін завжди приголомшує вишуканими образами. Цього разу вона одягнула елегантну сукню яскравого червоного кольору з поясом. Поєднала її з пальто ніжно коричневого кольору.

Волосся принцеса вклала у розкішні локони, а довершила образ аксесуарами.



Принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон / Фото з їх інстаграму

Експертка проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс в інтерв'ю Express проаналізувала поведінку Кейт Міддлтон і зазначила, що принцеса Уельська вже "повністю вийшла з тіні свого чоловіка".

За її словами, Кейт завжди була безперечно харизматичною, але була пасивніша, а останнім часом вона, здається, стала впевненішою у собі.

Кетрін повністю вийшла з тіні свого чоловіка, демонструючи харизму, яка дозволяє сяяти її природному ентузіазму, теплоті та гумору. Вона демонструє емпатію, дзеркальне відображення та прихильність, якими була відома принцеса Діана,

– сказала Джеймс.

Експертка пояснює, що Кейт більше не чекає, поки гості попросять про дотики, рукостискання та обійми, вона нарешті усвідомила свою власну популярність у публіки.

"Справжня харизма це те, як ви змушуєте себе відчувати оточення. Нова, дуже розслаблена, природна і тактильна мова тіла Кейт впливає на почуття людей", – прокоментувала Джеймс.

Крім того, під час поїздки Кейт Міддлтон також зустріла свого викладача Джима Ембері. Дружина принца Вільяма була приємно вражена. "У цей момент пальці Кетрін не зібрані в кулак і навіть не прибрані зі спини викладача, а розслаблені й тактильні, якби вона обіймала дуже дорогого друга або члена сім'ї", — зазначила експертка.



Кейт Міддлтон зустріла викладача / Фото Telegraph / Chris Jackson

До слова, напередодні Кейт Міддлтон відвідала Університет Лідса, де поспілкувалася зі студентами. На світлинах звідти Кетрін зображена у в'язаній сукні ніжно-бежевій сукні з широким поясом у тон вбрання.

А 30 січня принцеса разом з чоловіком була в Центрі раннього дитинства Королівського фонду. Для виходу в Лондоні принцеса Уельська обрала яскраво-червоний костюм від улюбленого Alexander McQueen і привернула увагу фешн-спільноти.