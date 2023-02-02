На ролику, яким поділилися на сторінці принца та принцеси, Кетрін спілкується з дітьми у початковій школі. Це була розмова про важливих людей в житті цих дітей, з якими вони діляться своїми почуттями.

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Повсякденний аутфіт Кейт Міддлтон

Під час робочих зустрічей Кетрін завжди приголомшує вишуканими аутфітами. Цього разу вона одягнула елегантну блузку смарагдового кольору з зав'язкою на шиї. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами. На талії принцеси був лаконічний пояс, волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її образ довершили золоті сережки.