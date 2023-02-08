Для робочих виходів принцеса обирає образи, які гарно підкреслюють її витончену фігуру. Кетрін завжди додає до аутфітів нотку сучасності. Цього разу це були білі кеди.

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Стильний look Кейт Міддлтон

Кетрін постала перед публікою у молочному лонгсліві, який поєднала з чорними класичними штанами. Поверх одягнула подовжений жакет молочного кольору. На талії Міддлтон красувався широкий пояс. З взуття цього разу обрала не підбори, а білі кеди.

Волосся принцеса, як завжди, вклала в акуратні локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

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На зустрічі з офіцером британської армії Пріт Чанді принцеса почула розповідь про її полярну експедицію та побачила, як вона надихає нове покоління молодих дівчат вірити, що вони можуть досягти всього, чого захочуть. Кетрін зазначила, що Чанді є яскравим прикладом мужності.

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