Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають "важкі часи" після смерті принца Філіпа

Один з користувачів твітеру отримав відповідь від герцогів Кембриджських на лист зі співчуттям щодо втрати принца Філіпа. Кейт Міддлтон і принц Вільям подякували за добрі слова, що "приносять втіху у цей важкий час".

Пройшло понад 4 місяці після смерті чоловіка королеви Єлизавети II герцога Единбурзького. Та королівська сім'я однаково сумує за люблячим чоловіком, батьком і дідусем.

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Як почуваються герцоги Кембриджські після смерті принца Філіпа

Шанувальник королівської родини відправив принцові Вільяму та Кейт Міддлтон листа, де висловив співчуття щодо смерті герцога Единбурзького. Від подружжя прийшла відповідь.

Вони надіслали листівку з логотипом Кенсінгтонського палацу. Всередині було зображено фото принца Філіпа у військовому вбранні, зроблене у 2012 році. З іншого боку був текст від Вільяма та Кетрін, у якому вони з вдячністю звернулися до прихильника.

"Герцог і герцогиня Кембриджські дякують вам за теплі слова у зв'язку зі смертю герцога Единбурзького. Їхні Королівські Високості були неймовірно зворушені багатьма вдумливими повідомленнями, які вони отримали останніми тижнями", – писало у листівці.

Вони будуть сумувати за своїм улюбленим дідусем та прадідусем, але ваше повідомлення принесло велику втіху в цей важкий час,

– поділилися герцоги.



Листівка від герцогів / Фото з твітеру Gert's Royal Replies

Як герцоги Кембриджські переживали смерть принца Філіпа