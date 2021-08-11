На офіційній інстаграм-сторінці Клеренс-гаузу поширили нове архівне фото. Воно одразу захопило користувачів мережі.

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Архівне фото принца Філіпа та королеви з дітьми

Світлину зробили рівно 70 років тому у серпні. Перед об'єктивом позували принц Філіп і Єлизавета II, які сиділи на пледі, а також маленькі принц Чарльз та принцеса Анна. Діти бавилися та дивилися на квіти, а батьки спостерігали за сином і донькою.

Королівська родина відпочивала в саду Клеренс-гаузу, де зараз живуть принц Чарльз з герцогинею Корнуольською Каміллою.

Зазначимо, що близько місяць тому Чарльз і Камілла повернулися з першої подорожі після смерті герцога Единбурзького. Після дня народження герцогині, 19 липня, вони вирушили в 3-денний тур південним заходом Великої Британії.



Архівне фото принца Філіпа і Єлизавети II з дітьми

Реакція мережі

У коментарях шанувальники захоплюються архівним фото монаршої сім'ї. Для багатьох приємно побачити, як раніше проводили час королівські нащадки з батьками.