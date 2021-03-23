Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали місце, де одружилися 10 років тому – Вестмінстерське абатство. Там розташований один із центрів вакцинації, до якого прибуло подружжя. Герцогиня вчергове вразила вишуканим образом.

Герцоги Кембриджські відвідали Вестмінстерське абатство. Варто зазначити, що саме там Кейт Міддлтон одружилась із принцом Вільямом близько 10 років тому. Королівське подружжя вирушило до Вестмінстерського абатства, щоб відвідати один із центрів вакцинації проти COVID-19 та поговорити зі співробітниками.

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Образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська позувала перед камерою у ніжному та лаконічному образі. Вона постала у пальті довжини міді молочного кольору із вишивкою. Вбрання Кетрін поєднала із замшевими коричневими туфлями на високих підборах.

Кейт Міддлтон доповнила стриманий аутфіт прямокутним клатчем у стиль до взуття. У вухах герцогині Кембриджської виблискували золоті сережки із перлинами. Густе волосся вона зібрала ззаду та розпустила.

На обличчі Кейт зробила легкий макіяж з акцентом на очах. Під час усіх світських виходів герцоги дотримуються карантинних умов, тому й цього разу постали із захисною маскою.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

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Вишукані образи Кейт Міддлтон