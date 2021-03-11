Герцоги Кембриджські 11 березня відвідали школу у Лондоні, де поспілкувались із вчителями. Кейт Міддлтон зачарувала публіку весняним образом у рожевій кофтинці та пальті.

Подружжя герцогів Кембриджських здійснило перший публічний вихід після інтерв'ю принца Гаррі Меган Маркл. Вони відвідали школу в східному районі Лондона, щоб привітати вчителів з успішним відновленням роботи після локдауну та поспілкуватися з дітьми.

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Під час прогулянки територією школи принц Вільям запевнив журналістів, що зателефонує братові, принцові Гаррі та поговорить із ним, однак не спілкувався з ним досі. Також герцог наголосив, що королівська родина – не расисти.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Образ Кейт Міддлтон

Під час світського виходу Кейт Міддлтон зачарувала публіку елегантним образом. У Великій Британії також настала весна, тому герцогиня Кембрижська змінила теплі пальта на яскраві та легкі.

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Кетрін позувала перед камерами в рожевій кофтинці та чорних штанах у стилі кльош. Темний ремінь з пряжкою підкреслив тендітну талію Міддлтон. Зверху герцогиня накинула яскраве пальто в тон, а вбрання поєднала із чорними замшевими туфлями на підборах.

Кейт Міддлтон доповнила аутфіт невеликою чорною сумочкою, яку тримала в руках, лаконічними сережками-кільцями та ніжним макіяжем. Вона вирішила постати перед публікою в стриманому образі, тому зібрала волосся в кінський хвіст. На обличчі герцогиня Кембриджська зробила вишуканий макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

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