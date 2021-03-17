Щорічно День святого Патрика відзначається 17 березня. Герцоги Кембриджські долучилися до привітань і записали відео. Кейт Міддлтон продемонструвала яскравий аутфіт.

Цей день є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. В інших країнах його відзначають неофіційно. Кетрін та Вільям привітали усіх, хто святкує.

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Яскравий look Кейт Міддлтон

Герцогиня обрала для запису ролику вбрання зеленого кольору, яке є традиційним для Дня святого Патрика. Кетрін дуже пасує такий колір. Свій образ Міддлтон доповнила лаконічною підвіскою та красивими сережками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Принц Вільям позував поруч із дружиною у темно-зеленому светрі та сорочці блакитного кольору. Подружжя гармонійно доповнювало один одного та вкотре потішило прихильників.



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Скриншот інстаграм-сторіз герцогів Кембриджських

Стильні образи Кейт Міддлтон: