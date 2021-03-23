Кейт Миддлтон покорила безупречным образом в молочном пальто: фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили место, где поженились 10 лет назад – Вестминстерское аббатство. Там расположен один из центров вакцинации, в который прибыли супруги. Герцогиня в очередной раз поразила изысканным образом.
Источник:24 канал
Герцоги Кембриджские посетили Вестминстерское аббатство. Стоит отметить, что именно там Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма около 10 лет назад. Королевская чета отправилась в Вестминстерское аббатство, чтобы посетить один из центров вакцинации против COVID-19 и поговорить с сотрудниками.
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Образ Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская позировала перед камерой в нежном и лаконичном виде. Она появилась в пальто длины миди молочного цвета с вышивкой. Наряд Кэтрин объединила с замшевыми коричневыми туфлями на высоких каблуках.
Кейт Миддлтон дополнила сдержанный аутфит прямоугольным клатчем в стиль к обуви. В ушах герцогини Кембриджской сверкали золотые серьги с жемчужинами. Густые волосы она собрала сзади и распустила.
На лице Кейт сделала легкий макияж с акцентом на глазах. Во время всех светских выходов герцоги придерживаются карантинных условий, поэтому и в этот раз появились с защитной маской.
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Для просмотра фото листайте вправо:
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