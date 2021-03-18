18 березня принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали станцію швидкої допомоги в районі Ньюгем, що в східній частині Лондона. Королівське подружжя особисто поспілкувалося з фельдшерами та працівниками щодо реалій їхньої роботи в період коронавірусу. Герцогиня Кембриджська встигла продемонструвати вишуканий образ.

Відтоді, як коронавірус охопив весь світ, Кейт Міддлтон та принц Вільям часто зустрічаються з медиками. Цього разу пара прибула на станцію швидкої допомоги для розмови з персоналом та фельдшеркою Джей. Вони поцікавилися, як дівчина долає емоційний тиск через необхідність ізоляції від рідних і близьких.

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Герцоги Кембриджські не відмовили дівчині в проханні привітатися по FaceTime з її батьком, який живе в Бангладеші. Вони також прогулялися садом Wellbeing Garden, який розташований на території станції швидкої допомоги.

Образ Кейт Міддлтон

Для виходу дружина принца Вільяма обрала довге класичне пальто пісочного кольору з верблюжої вовни від іспанського бренду Massimo Dutti. Його герцогиня Кембриджська поєднала з в'язаною водолазкою і замшевими туфлями-човниками на шпильках. Завершив її стриманий образ крихітний клатч з золотистим ланцюжком преміальної марки Metier.

З аксесуарів Кейт Міддлтон підібрала лаконічні сережки та захисну маску з милим квітковим принтом. Волосся вона вклала вишуканими рівними пасмами та зробила макіяж з акцентом на очі, нафарбувавшись темними тінями.



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Instagram / @kensingtonroyal

До слова, як пише Harper's Bazaar, Кейт Міддлтон одягала це саме пальто минулого року під час візиту в дитячий центр Лондона. Вихід відбувся за кілька днів після того, як Меган Маркл і принц Гаррі вирішили відступити від королівських обов'язків. Нова поява герцогині Кембриджської в пальто від Massimo Dutti відбулася незадовго після виходу інтерв'ю подружжя Опрі Вінфрі. Невідомо, чи це свідомий вибір образу, чи просто збіг, однак експерти стверджують, що зараз Кейт особливо уважна до свого одягу. На думку психолога, за милими образами вона намагається стримати гнів.