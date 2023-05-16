Жовтий жакет та білі кеди: Кейт Міддлтон зачарувала стильним образом під час нового виходу

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала Фонд Дами Келлі Голмс та зустрілася з молодими людьми, яких підтримує благодійна організація. Для публічного виходу дружина принца Вільяма обрала стильний look.

Принцеса Уельська обрала дуже яскравий образ. Цікаво, що нещодавно Кейт повторила свій вигляд та одягнула стару сукню.

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На зустріч Кейт Міддлтон приїхала у жовтому жакеті від LK Bennett. До нього принцеса підібрала молочно-білі штани зі стрілками від Alexander McQueen, а також білий топ від H&M.

Доповнила образ Кейт білими кедами від Veja, а талію закцентувала білим поясом.



Кейт Міддлтон у жовтому жакеті / Фото з соцмереж королівської сім’ї

Вона також додала прикраси – невеликі сережки від Emily Mortimer Jewellery та три свої каблучки, які завжди носить. Крім того, Міддлтон зробила легкий макіяж та гарно уклала волосся.



Кейт Міддлтон обрала стильний образ / Фото з соцмереж королівської сім’ї

Під час свого візиту Кейт зустрілася з учнями школи Святої Катерини в Брістолі, щоб пограти в гру, а потім вони обговорили виклики, з якими стикаються сьогодні молоді люди.



Кейт Міддлтон зіграла в гру / Фото з соцмереж королівської сім’ї

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На концерті у Віндзорі Кейт Міддлтон була у неймовірному червоному костюмі, який зачарував публіку. Образ вона доповнила червоними туфлями та ефектним діамантовим намистом.

Днями принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали паб у кварталі Сохо неподалік Букінгемського палацу. У заклад, який готується до напливу гостей, вони доїхали на метро. Для виходу Кетрін обрала довге червоне пальто від Eponine London.

Перед цим Кейт Міддлтон відвідала організацію The Baby Bank, де допомогла волонтерам. Вона продемонструвала світлий та елегантний образ – одягнула молочну кофтинку, двобортний блейзер від Reiss та чорні прямі штани від LK Bennett.

Фонд Келлі Голмс – це благодійна організація з розвитку молоді. Вона ставить спортсменів світового класу пліч-о-пліч з молодими людьми, щоб вони передавали своє переможне мислення та забезпечують навчання та наставництво, допомагаючи розвивати навички та впевненість, необхідні для досягнення успіху в освіті, роботі та житті.