У четвер вдень, 4 травня, Кейт Міддлтон і принц Вільям з'явилися в пабі Dog & Duck Pub, щоб відзначити працівників сфери обслуговування. Очікується, що сотні тисяч людей прибудуть у Лондон, щоб побачити королівські гуляння, тож у пабі зі 150-річною історію, що розташований менш як за два кілометри від Букінгемського палацу, буде аншлаг і низка святкових заходів до коронації Чарльза ІІІ.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям сходили в паб перед коронацією

Примітно, що принц і принцеса Уельські приїхали в паб на метро – новою лінією, яка названа на честь покійної Єлизавети ІІ. Вони поспілкувалися з персоналом і зустрілися з представниками інших закладів гостинності та відпочинку в районі Сохо.

Після королівське подружжя привіталося з натовпом, який зібрався на вулиці. Принц Вільям навіть пожартував, що "випив трохи сидру" в пабі Dog & Duck Pub, але свої коронаційні обов'язки ставить на перше місце. "Я буду пити після коронації, але не зараз", – з гумором додав він.

Висловлюємо велику подяку працівникам транспорту та гостинності, які так старанно працюватимуть у коронаційні вихідні,

– йдеться в публікації.

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Для виходу напередодні коронації Чарльза ІІІ Кейт Міддлтон обрала довге червоне пальто від Eponine London. Вона одягала його під час візиту до Уельсу та з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ. Яскравий образ принцеса Уельська доповнила білими туфлі на підборах і гармонійною сумочкою.