Принцесса Уэльская выбрала очень яркий образ. Интересно, что недавно Кейт повторила свой вид и надела старое платье.

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На встречу Кейт Миддлтон приехала в желтом жакете от LK Bennett. К нему принцесса подобрала молочно-белые брюки со стрелками от Alexander McQueen, а также белый топ H&M.

Дополнила образ Кейт белыми кедами Veja, а талию акцентировала белым поясом.



Кейт Миддлтон в желтом жакете / Фото из соцсетей королевской семьи

Она также добавила украшения – небольшие серьги от Emily Mortimer Jewellery и три своих кольца, которые всегда носит. Кроме того, Миддлтон сделала легкий макияж и хорошо уложила волосы.



Кейт Миддлтон выбрала стильный образ / Фото из соцсетей королевской семьи

Во время своего визита Кейт встретилась с учениками школы Святой Екатерины в Бристоле, чтобы поиграть в игру, а затем обсудили вызовы, с которыми сталкиваются сегодня молодые люди.



Кейт Миддлтон сыграла в игру / Фото из соцсетей королевской семьи

Справка! Фонд Келли Голмс – это благотворительная организация по развитию молодежи. Она ставит спортсменов мирового класса бок о бок с молодыми людьми, чтобы они передавали свое победное мышление и обеспечивают обучение и наставничество, помогая развивать навыки и уверенность, необходимые для достижения успеха в образовании, работе и жизни.

Предыдущие выходы принцессы Уэльской