Зазначимо, що принц Вільям і Кейт Міддлтон прибули на концерт зі своїми старшими дітьми – дев’ятирічним принцом Джорджем та восьмирічною принцесою Шарлоттою. Натомість принц Луї залишився вдома із нянею.

Цікаво Кейт Міддлтон та принц Вільям влаштували сюрприз виходом до публіки у Віндзорі: радісні фото

На концерт 41-річна Кейт Міддлтон з’явилася у яскраво-червоному костюмі від Alexander McQueen. Коштує він за 2280 фунтів стерлінгів. Образ вона доповнила червоними туфлями та ефектним діамантовим намистом.

Нагадаємо, що принцеса вже не вперше одягає цей костюм. Наприкінці січня цього року Кейт Міллтон помітили у ньому на урочистому прийомі у BAFTA в Лондоні. Туди принцеса Уельська з'явилася в цьому ж червоному брючному костюмі від Alexander McQueen.

На концерті Кейт Міддлтон палко аплодувала артистам, сидячи в першому ряду королівської ложі з двома дітьми.



Королівська сім'я на концерті після коронації / Фото з твіттеру королівської сім'ї

Спадкоємець престолу Вільям вийшов на сцену, щоб виголосити промову під час заходу на території Віндзорського замку. На відео потрапив милий момент, як його донька Шарлотта зворушливо сказала брату, коли тато вийшов на сцену.

Зазначимо, що під час промови він також згадав свою покійну бабусю, королеву Єлизавету II, додавши: "Я знаю, що вона там, нагорі, ніжно спостерігає за нами. Вона була б гордою матір’ю".

Додамо, що на початку концерту Букінгемський палац зробив першу публічну заяву від імені Чарльза та Камілли після їх коронації. Представник палацу сказав, що король і королева дуже вдячні всім, хто брав участь в організації святкувань і церемонії.

До слова, на самій коронації Чарльза принцеса Кейт Міддлтон приголомшила своїм образом. Для історичного дня обрала сукню кольору слонової кістки від Alexander McQueen. Вбрання було з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником.

Поверх сукні Кетрін одягнула мантію. Її головний убір був від Jess Collett x Alexander McQueen зі срібними пелюстками. Образ принцеса доповнила перлинними та діамантовими сережками, які колись належали принцесі Діані, а також намистом королеви Єлизавети II.