Принцеса Уельська повернулась до робочих буднів та вийшла у світ. Вона прибула в благодійну організацію The Baby Bank, що надає предмети першої необхідності родинам, в яких фінансові труднощі.

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Кейт Міддлтон поспілкувалась з волонтерами та допомогла їм поскладати одяг для малюків.

Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Кетрін постала перед камерами у лаконічному, але стильному образі. Вона одягнула молочну кофтинку, двобортний блейзер від Reiss та чорні прямі штани від LK Bennett.

Кейт Міддлтон доповнила образ аксесуарами: золотим ланцюжком з підвіскою та сережками-кільцями. Вона вклала волосся та зробила легкий денний макіяж.

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