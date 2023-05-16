Принцеса Уельська обрала дуже яскравий образ. Цікаво, що нещодавно Кейт повторила свій вигляд та одягнула стару сукню.

Цікаво Підтримала Україну: принцеса Кейт Міддлтон знялася у кліпі Kalush Orchestra для Євробачення-2023

На зустріч Кейт Міддлтон приїхала у жовтому жакеті від LK Bennett. До нього принцеса підібрала молочно-білі штани зі стрілками від Alexander McQueen, а також білий топ від H&M.

Доповнила образ Кейт білими кедами від Veja, а талію закцентувала білим поясом.



Кейт Міддлтон у жовтому жакеті / Фото з соцмереж королівської сім’ї

Вона також додала прикраси – невеликі сережки від Emily Mortimer Jewellery та три свої каблучки, які завжди носить. Крім того, Міддлтон зробила легкий макіяж та гарно уклала волосся.



Кейт Міддлтон обрала стильний образ / Фото з соцмереж королівської сім’ї

Під час свого візиту Кейт зустрілася з учнями школи Святої Катерини в Брістолі, щоб пограти в гру, а потім вони обговорили виклики, з якими стикаються сьогодні молоді люди.



Кейт Міддлтон зіграла в гру / Фото з соцмереж королівської сім’ї

Довідка! Фонд Келлі Голмс – це благодійна організація з розвитку молоді. Вона ставить спортсменів світового класу пліч-о-пліч з молодими людьми, щоб вони передавали своє переможне мислення та забезпечують навчання та наставництво, допомагаючи розвивати навички та впевненість, необхідні для досягнення успіху в освіті, роботі та житті.

Попередні виходи принцеси Уельської