Принцеса Уельська обрала дуже яскравий образ. Цікаво, що нещодавно Кейт повторила свій вигляд та одягнула стару сукню.
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На зустріч Кейт Міддлтон приїхала у жовтому жакеті від LK Bennett. До нього принцеса підібрала молочно-білі штани зі стрілками від Alexander McQueen, а також білий топ від H&M.
Доповнила образ Кейт білими кедами від Veja, а талію закцентувала білим поясом.
Кейт Міддлтон у жовтому жакеті / Фото з соцмереж королівської сім’ї
Вона також додала прикраси – невеликі сережки від Emily Mortimer Jewellery та три свої каблучки, які завжди носить. Крім того, Міддлтон зробила легкий макіяж та гарно уклала волосся.
Кейт Міддлтон обрала стильний образ / Фото з соцмереж королівської сім’ї
Під час свого візиту Кейт зустрілася з учнями школи Святої Катерини в Брістолі, щоб пограти в гру, а потім вони обговорили виклики, з якими стикаються сьогодні молоді люди.
Кейт Міддлтон зіграла в гру / Фото з соцмереж королівської сім’ї
Попередні виходи принцеси Уельської
- На концерті у Віндзорі Кейт Міддлтон була у неймовірному червоному костюмі, який зачарував публіку. Образ вона доповнила червоними туфлями та ефектним діамантовим намистом.
- Днями принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали паб у кварталі Сохо неподалік Букінгемського палацу. У заклад, який готується до напливу гостей, вони доїхали на метро. Для виходу Кетрін обрала довге червоне пальто від Eponine London.
- Перед цим Кейт Міддлтон відвідала організацію The Baby Bank, де допомогла волонтерам. Вона продемонструвала світлий та елегантний образ – одягнула молочну кофтинку, двобортний блейзер від Reiss та чорні прямі штани від LK Bennett.