До Вільма і Кейта на садову вечірку приєдналися також герцог і герцогиня Единбурзькі, Едвард і Софі. Принц та принцеса вітали гостей біля королівської резиденції на святкуванні після коронації Чарльза.

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На вечірку в саду було запрошено близько 500 гостей з усієї країни.

На подію принцеса Уельська обрала неймовірний образ. На ній була ніжно-блакитна сукня з прозорими рукавами, мереживом і пишною шифоновою спідницею. Також на ній був плаский капелюх з великою трендовою квіткою.



Кейт Міддлтон на Garden Party / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Образ Кейт доповнила туфлями-човниками кольору металік, клатчем до тону та діамантовими круглими сережками. Волосся принцеса зібрала в низький пучок, а на обличчі в неї був гарний денний макіяж.



Кейт Міддлтон на Garden Party / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Водночас принц Вільям одягнув фрак, сірі штани, світлий жилет і білу сорочку з краваткою в колір сукні дружини. На голові у принца був циліндр, а в руках чорна парасолька-тростина.



Принц Вільям на Garden Party / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Зазначимо, що сукня принцеси від Elie Saab. Її раніше Кейт Міддлтон носила під час відвідування Royal Ascot 2019 року.

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