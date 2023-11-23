До Букінгемського палацу прибули президент Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружина Кім Кеон Хі. На захід з'їхалися представники королівської родини Великобританії. Зокрема, гостей зустрічали король Карл IIІ та королева Камілла.
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Кейт Міддлтон одягнула дорогу прикрасу
Принцеса Уельська обрала на захід білу довгу сукню від Jenny Packham із золотими вставками, а також білі рукавичи, клатч Anya Hindmarch Maud та туфлі-човники Gianvito Rossi. Завершили елегантний образ Королівський Вікторіанський орден зі стрічкою та зіркою та сережки, які належали королеві Єлизаветі.
Найбільше увагу в образі Міддлтон привернула тіара Стратморської троянди. Це річ матері королеви Єлизавети II. Прикраса називається Strathmore Rose: її не одягали вже багато років – з 20-30-х років минулого століття.
Назва головного убору походить від імені батька королеви-матері – графа Стратмора. Відомо, що граф подарував вишуканий аксесуар своїй доньці леді Елізабет Боуз-Лайон, коли вона одружилась з герцогом Йоркським у 1923 році.
Цікаво, що у вартісній тіарі можна побачити п'ять троянд, які формують окремі брошки з діамантовими вкрапленнями. Її зазвичай носять на голові або через чоло як бандо.
Що раніше одягала Кейт Міддлтон
- У жовтні принцеса Уельська відвідувала Центр для українських біженців. Вона поспілкувалася з сім'ями, які виїхали з України через війну. Міддлтон обрала спокійне вбрання – сірі брюки та сіру в'язану жилетку, під яку одягла білу блузка.
- У листопаді Кейт виступала на Національному симпозіумі "Shaping Us" у Лондоні. Вона обрала двобортний костюм фіолетового відтінку від Емілії Вікстед. Ймовірно, Міддлтон одягла яскраве вбрання, адже розповідала про "колесо почуттів", в якому кожна емоція відповідає певному кольору.
- Кілька днів тому опублікувала світлину біля різдвяної ялинки у Вестмінстерському абатстві. Вона обрала светр молочного відтінку з високою горловиною від бренду Holland Cooper. Принцеса мала широкі локони та макіяж з акцентом на очах.