До Букінгемського палацу прибули президент Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружина Кім Кеон Хі. На захід з'їхалися представники королівської родини Великобританії. Зокрема, гостей зустрічали король Карл IIІ та королева Камілла.

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Кейт Міддлтон одягнула дорогу прикрасу

Принцеса Уельська обрала на захід білу довгу сукню від Jenny Packham із золотими вставками, а також білі рукавичи, клатч Anya Hindmarch Maud та туфлі-човники Gianvito Rossi. Завершили елегантний образ Королівський Вікторіанський орден зі стрічкою та зіркою та сережки, які належали королеві Єлизаветі.

Найбільше увагу в образі Міддлтон привернула тіара Стратморської троянди. Це річ матері королеви Єлизавети II. Прикраса називається Strathmore Rose: її не одягали вже багато років – з 20-30-х років минулого століття.

Назва головного убору походить від імені батька королеви-матері – графа Стратмора. Відомо, що граф подарував вишуканий аксесуар своїй доньці леді Елізабет Боуз-Лайон, коли вона одружилась з герцогом Йоркським у 1923 році.

Цікаво, що у вартісній тіарі можна побачити п'ять троянд, які формують окремі брошки з діамантовими вкрапленнями. Її зазвичай носять на голові або через чоло як бандо.

Що раніше одягала Кейт Міддлтон