Вона разом з дітьми малювала та робила поробки. Раніше принц Вільям теж відвідував українських біженців та навіть робив з ними селфі.

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Кейт Міддлтон відвідала українських біженців

Тепер гостею Центру для біженців з України стала його дружина Кейт Міддлтон. Там принцеса Уельська поспілкувалася з українськими сім'ями, які знайшли прихисток у Великій Британії.