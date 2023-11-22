До святкування Різдва залишається трохи більше як місяць. У Великій Британії вже активно готуються до цього чарівного періоду, зокрема це робить і королівська сім'я.

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Образ Кейт Міддлтон

На сторінці принца та принцеси Уельських з'явилося нове фото Кетрін. Кейт Міддлтон з усмішкою позувала біля різдвяної ялинки. Вона постала у молочному теплому светрі з високою горловиною та принтом від бренду Holland Cooper.

Принцеса уклала волосся у пишні локони та зробила макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принцеса Уельська готується до різдвяного концерту

Букінгемський палац підтвердив, що 8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбудеться традиційний різдвяний концерт під назвою "Разом на Різдво". Цього року його тема пов'язана з проєктом Кейт Міддлтон Princess's Shaping Us.

Концерт висвітлюватиме тих, хто підтримує розвиток маленьких дітей, немовлят і сімей у Сполученому Королівстві.

На святкуванні Вестмінстерський хор заспіває улюблений гімн країни. Виступатимуть там і зірки: Адам Ламберт, Беверлі Найт, Джейкоб Коллієр, Фрей Райдінгс і Джеймс Бей.



Вестмінстерське абатство / Фото з інстаграму королівської сім'ї