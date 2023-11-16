Дружина принца Вільяма часто обирає класичні, благородні та стримані образи. Нещодавно вона відвідувала Центр для українських біженців у Великобританії. Там вона одяглася у сірі брюки та сіру в'язану жилетку, під якою була біла блузка.
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Кейт Міддлтон з'явилась на публіці у фіолетовому костюмі
Принцеса обрала особливий лук для виступу на Національному симпозіумі "Shaping Us" у Лондоні. Її вибір припав на двобортний костюм фіолетового відтінку від Емілії Вікстед. Це колекція 2021 року. Цікаво, що Кейт уже була в цьому костюмі.
Захід, який відвідала Міддлтон, був присвячений дитячим емоціям. Ймовірно, вона обрала такий яскравий костюм, оскільки говорила про "колесо почуттів", в якому кожна емоція відповідає певному кольору.
Образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
До ефектного костюму Кейт обрала сині замшеві туфліі Gianvito Rossi. На дружині принца Вільяма практично не було прикрас. З аксесуарів вона обрала лише сережки із сапфіром, які раніше носила принцеса Діана.
Образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Образ Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Принцеса, як завжди обрала лаконічну та просту зачіску. Вона мала легку накрутку волосся, що додавало образу вишуканості.
Як раніше одягалася Кейт Міддлтон
- Нещодавно принц та принцеса Уельські приїхали з візитом до Шотландії. Зокрема, Кейт одягнула чорний светр з високою горловиною та джинси-кльош. Органічно вписалися у образ клітчаста куртка хакі та масиві коричневі черевики.
- У вересні дружина принца Вільяма вже брала участь у кампанії Shaping Us, яка присвячена ранньому дитинству. Тоді вона постала у червоному жакеті від Zara, бежевому топі та чорних штанах.
- Також принцеса відвідувала авіабазу військово-морського флоту. Там вона спробувала себе у ролі пілота вертольота у симуляції. Тоді вона одягнула чорні завужені штани зі стрілками, білий топ та двобортний чорний жакет Holland Cooper із золотою брошкою і ґудзиками.