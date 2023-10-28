Наразі точно невідомо, коли його первісток з'явився на світ. Але 26 жовтня ЗМІ писали, що Міддлтон разом з дружиною прогулювався Лондоном із візочком.
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Брат Кейт Міддлтон став татом
36-річний Джеймс Міддлтон повідомив шанувальників, що у нього народився син. Хлопчика назвали Ініго.
Джеймс Міддлтон став татом / Фото з його інстаграму
Він є в нашому житті лише кілька тижнів… Я не був готовий до емоцій, що переповнююють мене від першої зустрічі з Ініго і до кохання до моєї дорогої Алізі, коли нас стало троє,
– написав брат Кейт Міддлтон.
Джеймс опублікував у соцмережі перші фото сина. На світлині Ініго позував біля чотирьох собак, яких виховує подружжя.
Син Джеймса Міддлтон / Фото з його інстаграму
Що відомо про особисте життя брата Кейт Міддлтон
- Про стосунки Джеймса відомо небагато. У 2014 році він познайомився зі своєю дружиною Елізі. Це сталося завдяки собаці на кличку Елла.
- Восени 2021 року пара зіграла весілля. Церемонія відбулася у французькому селі в колі близьких.
- Влітку 2023 року подружжя оголосило, що перебуває в очікуванні первістка. В інстаграмі Джеймс Міддлтон час від часу ділиться знімками зі своєю дружиною.