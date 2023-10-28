Наразі точно невідомо, коли його первісток з'явився на світ. Але 26 жовтня ЗМІ писали, що Міддлтон разом з дружиною прогулювався Лондоном із візочком.

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Брат Кейт Міддлтон став татом

36-річний Джеймс Міддлтон повідомив шанувальників, що у нього народився син. Хлопчика назвали Ініго.



Джеймс Міддлтон став татом / Фото з його інстаграму

Він є в нашому житті лише кілька тижнів… Я не був готовий до емоцій, що переповнююють мене від першої зустрічі з Ініго і до кохання до моєї дорогої Алізі, коли нас стало троє,

– написав брат Кейт Міддлтон.

Джеймс опублікував у соцмережі перші фото сина. На світлині Ініго позував біля чотирьох собак, яких виховує подружжя.



Син Джеймса Міддлтон / Фото з його інстаграму

Важливо! Малюк є племінником принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Крім того, син Джеймса став двоюрідним братом для дітей сестри – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

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