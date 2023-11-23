В Букингемский дворец прибыли президент Южной Кореи Юн Сок Йоля и его супруга Ким Кеон Хи. На мероприятие съехались представители королевской семьи Великобритании. В частности, гостей встречали король Карл II и королева Камилла.
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Кейт Миддлтон одела дорогое украшение
Принцесса Уэльская выбрала на мероприятие белое длинное платье от Jenny Packham с золотыми вставками, а также белые перчатки, клатч Anya Hindmarch Maud и туфли-лодочки Gianvito Rossi. Завершили элегантный образ Королевский Викторианский орден с лентой и звездой и серьги, принадлежавшие королеве Елизавете.
Наибольшее внимание в образе Миддлтон привлекла тиара Стратморской розы. Это вещь матери королевы Елизаветы II. Украшение называется Strathmore Rose: его не одевали уже много лет – с 20-30-х годов прошлого века.
Название головного убора произошло от имени отца королевы-матери – графа Стратмора. Известно, что граф подарил изысканный аксессуар своей дочери леди Элизабет Боуз-Лайон, когда она вышла замуж за герцога Йоркского в 1923 году.
Интересно, что в дорогой тиаре можно увидеть пять роз, которые формируют отдельные броши с бриллиантовыми вкраплениями. Ее обычно носят на голове или через лоб как бандо.
Что раньше одевала Кейт Миддлтон
- В октябре принцесса Уэльска посещала Центр для украинских беженцев. Она пообщалась с семьями, выехавшими из Украины из-за войны. Миддлтон выбрала спокойный наряд – серые брюки и серую вязаную жилетку, под которую надела белую блузку.
- В ноябре Кейт выступала на Национальном симпозиуме Shaping Us в Лондоне. Она выбрала двухбортный костюм фиолетового оттенка от Эмилии Викстед. Вероятно, Миддлтон надела яркий наряд, ведь рассказывала о "колесе чувств", в котором каждая эмоция соответствует определенному цвету.
- Несколько дней назад опубликовала фотографию возле елки в Вестминстерском аббатстве. Она выбрала свитер молочного оттенка с высокой горловиной от бренда Holland Cooper. Принцесса имела широкие локоны и макияж с акцентом на глазах.