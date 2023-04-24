Жакет та чорні штани: Кейт Міддлтон допомогла волонтерам у стильному вбранні
Джерело:принц і принцеса Уельські
Кейт Міддлтон відвідала організацію The Baby Bank у Віндзорі, де допомогла волонтерам. Вона продемонструвала світлий та елегантний образ.
Принцеса Уельська повернулась до робочих буднів та вийшла у світ. Вона прибула в благодійну організацію The Baby Bank, що надає предмети першої необхідності родинам, в яких фінансові труднощі.
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Кейт Міддлтон поспілкувалась з волонтерами та допомогла їм поскладати одяг для малюків.
Образ Кейт Міддлтон
Принцеса Кетрін постала перед камерами у лаконічному, але стильному образі. Вона одягнула молочну кофтинку, двобортний блейзер від Reiss та чорні прямі штани від LK Bennett.
Кейт Міддлтон доповнила образ аксесуарами: золотим ланцюжком з підвіскою та сережками-кільцями. Вона вклала волосся та зробила легкий денний макіяж.
Останні образи Кейт Міддлтон
- Кейт Міддлтон відвідала штаб-квартиру банку NatWest у класичному чорно-білому образі. Його довершував стильний білий жакет.
- Принцеса Уельська також сходила до супермаркету – вона обрала для цього джинси та бюджетний жакет від Zara.
- Принц Вільям разом з дружиною днями приїхали до Бірмінгема, де відвідали кілька заходів. Кетрін вийшла на публіку у вишуканій сукні Karen Millen із поясом.