Образ принцеси коштував доволі дорого. І якщо деякі речі Кейт одягнула вдруге, то жакет – це нова покупка. Раніше вона показала модний аутфіт від бренду Erdem.

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Королівський кореспондент Річард Палмер опублікував фото з офіційного виходу принцеси Уельської. Кейт обрала жакет кольору слонової кістки із застібкою на один ґудзик від британського бренда Alexander McQueen. Його особливість– лацкани, м'які плечі й асиметричні вставки з боків.

Дружина принца Вільяма доповнила свій образ білою блузкою, чорними штанами й туфлями такого самого кольору на високих підборах.

Скільки коштує образ Кейт Міддлтон:

жакет Alexander McQueen – 2190 доларів (понад 80 875 тисяч гривень),

чорні замшеві туфлі від ​​Gianvito Rossi за 630 євро (25 тисяч гривень),

сережки за 5000 фунтів від бренду Asprey (понад 225 тисяч гривень).

Останні ефектні образи Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська зачарувала яскравим образом на параді до Дня святого Давида у Віндзорі. Вона одягнула червоне пальто від улюбленого бренду Alexander McQueen, з-під якого виглядало чорне вбрання. Особливою деталлю стали чорні шкіряні рукавички з вирізами від Evica, який вже понад 17 років тому.

Раніше Кейт Міддлтон обрала для нового виходу неймовірно гарне біле пальто, під який одягнула білий гольф та спідницю від Zara. Водночас принц Вільям одягнув класичний костюм з довгим темно-синім пальто.

В лютому Кейт Міддлтон відвідала будинок літніх людей, де поспілкувалась з жінками та чоловіками, а також працівниками закладу. Вона обрала для візиту темні штани та кофтинку.

На церемонію вручення кінонагород принцеса Уельська повторила образ та обрала білу сукню довжини максі від Alexander McQueen. Однак вона додала до білої сукні оригінальну деталь – довгі чорні оперні рукавички.

До слова, нещодавно Кейт Міддлтон відвідала військових Ірландської гвардії, які проводять тренінги з розмінування для українських бійців. Вона приїхала туди нещодавно та постала перед захисниками у камуфляжі.