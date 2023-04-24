Доньці принцеси Беатріс виповниться 2 роки у вересні. Та публіка ще ні разу не бачила, як виглядає дівчинка.

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Перше фото доньки принцеси Беатріс

Вперше світлину маленької Сієнни опублікувала принцеса Євгенія. Вона поділилась дописом до Дня Землі.

Євгенія показала милу світлину, як її син Август та його двоюрідна сестра Сієнна відвідують Лондонський зоопарк та спостерігають за пінгвінами. Принцеса розповіла, що вони люблять ходити до зоопарку.

На фото брат та сестра позують спиною до камери, тож їхніх облич не видно. Утім, помітно, що в доньки принцеси Беатріс світле волосся.



Сієнна та Август / Фото з інстаграму принцеси Беатріс

Нагадаємо, принцеса Беатріс вперше стала мамою 18 вересня 2021 року – тоді стало відомо, що це дівчинка. Її повне ім'я – Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці.

Принцеса Євгенія також показала фото чоловіка Джека з сином. Вони прогулювались на природі.



Джек Бруксбенк з сином / Фото з інстаграму принцеси Євгенії