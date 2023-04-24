Принцесса Уэльская вернулась в рабочие будни и вышла в свет. Она прибыла в благотворительную организацию The Baby Bank, предоставляющую предметы первой необходимости семьям, у которых финансовые трудности.

Смотрите также Сниманная с сыном Евгении: в сети впервые появилось фото дочери принцессы Беатрис

Кейт Миддлтон пообщалась с волонтерами и помогла им положить одежду для малышей.

Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Кэтрин предстала перед камерами в лаконичном, но стильном образе. Она надела молочную блузку, двубортный блейзер от Reiss и черные прямые брюки от LK Bennett.

Кейт Миддлтон дополнила образ аксессуарами: золотой цепочкой с подвеской и серьгами-кольцами. Она уложила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Последние образы Кейт Миддлтон