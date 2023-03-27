Кейт Міддлтон днями з'явилась на черговій діловій зустрічі. Вона прийшла у супермаркет Iceland, де зустрілась з виконавчим директором мережі.

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Під час бесіди принцеса Уельська згадала про свій проєкт Shaping Us, метою якого є привернення уваги до розвитку дітей у ранньому віці. "Основи багатьох соціальних навичок, які компанії шукають на своїх робочих місцях, закладаються в ранні роки нашого життя", – поділилась Кетрін.

Кейт Міддлтон у стильному образі

Для робочого виходу принцеса Уельська обрала стильний, але лаконічний образ, що не обтяжував зайвими деталями. Вона одягнула білу футболку та класичні джинси блакитного кольору. Зверху Кейт Міддлтон одягнула молочний двобортний блейзер від Zara за 85 доларів. У цьому жакеті вона вже з'являлась на публіці на початку року.

Принцеса Кетрін доповнила образ золотими сережками з камінцями та розпустила волосся.

Кейт Міддлтон на зустрічі: відео