Принц та принцеса зустрілися з майбутніми лідерами та місцевими власниками бізнесу у Бірмінгемі. Раніше вона сходила до супермаркету в джинсах та бюджетному жакеті від Zara.

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На цей захід принцеса обрала чарівний образ – сукню винного відтінку від Karen Millen із поясом, що підкреслює талію та плісованим подолом. Цікаво, що зараз таку сукню зі знижкою можна придбати за 228 доларів.

Образ Кейт Міддлтон поєднала із замшевими бордовими туфлями на високих підборах від Gianvito Rossi та золотими сережками від бренду Sezane. Сережки цього ж бренду вона надягала на Різдво.



Кейт Міддлтон у Бірмінгені / Фото WireImage

Додамо, що волосся принцеси було розпущене і красиво укладене локонами, а на обличчі був класичний денний макіяж. Принцеса усміхалася та люб'язно вітала публіку.

Її чоловік принц Вільям був одягнений у чорний піджак та блакитну лляну сорочку.



Кейт Міддлтон та принц Вільям у Бірмінгені / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У Twittere Кейт та Вільям поділилися роликом, як їхали поїздом, а також фото з місцевого ресторану Indian Streatery.

Це сімейний ресторан у центрі міста, який розпочинав свій шлях, як закусочна вуличної їжі та доріс до ресторану у 2017 році.

Раніше принцеса Уельська зачарувала яскравим образом на параді до Дня святого Давида у Віндзорі. Вона одягнула червоне пальто від улюбленого бренду Alexander McQueen, з-під якого виглядало чорне вбрання. Особливою деталлю стали чорні шкіряні рукавички від Evica, який вже понад 17 років тому.