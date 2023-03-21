Стильний образ з жакетом: Кейт Міддлтон зачарувала новим виходом
Джерело:Річард Палмер
Дружина принца Вільяма відвідала штаб-квартиру банку NatWest. Кейт Міддлтон для нового виходу обрала дизайнерський жакет та чорні штани, що виглядало дуже стильно.
Образ принцеси коштував доволі дорого. І якщо деякі речі Кейт одягнула вдруге, то жакет – це нова покупка. Раніше вона показала модний аутфіт від бренду Erdem.
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Королівський кореспондент Річард Палмер опублікував фото з офіційного виходу принцеси Уельської. Кейт обрала жакет кольору слонової кістки із застібкою на один ґудзик від британського бренда Alexander McQueen. Його особливість– лацкани, м'які плечі й асиметричні вставки з боків.
Дружина принца Вільяма доповнила свій образ білою блузкою, чорними штанами й туфлями такого самого кольору на високих підборах.
Скільки коштує образ Кейт Міддлтон:
- жакет Alexander McQueen – 2190 доларів (понад 80 875 тисяч гривень),
- чорні замшеві туфлі від Gianvito Rossi за 630 євро (25 тисяч гривень),
- сережки за 5000 фунтів від бренду Asprey (понад 225 тисяч гривень).
Останні ефектні образи Кейт Міддлтон
- Принцеса Уельська зачарувала яскравим образом на параді до Дня святого Давида у Віндзорі. Вона одягнула червоне пальто від улюбленого бренду Alexander McQueen, з-під якого виглядало чорне вбрання. Особливою деталлю стали чорні шкіряні рукавички з вирізами від Evica, який вже понад 17 років тому.
- Раніше Кейт Міддлтон обрала для нового виходу неймовірно гарне біле пальто, під який одягнула білий гольф та спідницю від Zara. Водночас принц Вільям одягнув класичний костюм з довгим темно-синім пальто.
- В лютому Кейт Міддлтон відвідала будинок літніх людей, де поспілкувалась з жінками та чоловіками, а також працівниками закладу. Вона обрала для візиту темні штани та кофтинку.
- На церемонію вручення кінонагород принцеса Уельська повторила образ та обрала білу сукню довжини максі від Alexander McQueen. Однак вона додала до білої сукні оригінальну деталь – довгі чорні оперні рукавички.
До слова, нещодавно Кейт Міддлтон відвідала військових Ірландської гвардії, які проводять тренінги з розмінування для українських бійців. Вона приїхала туди нещодавно та постала перед захисниками у камуфляжі.