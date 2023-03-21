Перша леді Олена Зеленська на особистій сторінці показала нову світлину. На ньому дружина президента позує у стильному та лаконічному аутфіті.

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Олена Зеленська у вишитій блузці

Перша леді постала перед камерою у чорній блузці з широким вирізом на шиї та об'ємними рукавами, що вишиті темними нитками.

Особливим акцентом образу стало золотисте асиметричне кольє з червоним декором, що нагадує калину. Олена Зеленська зібрала волосся у пучок, випустивши тонкі пасма.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Нагадаємо, напередодні Олена Зеленська відвідала Об'єднані Арабські Емірати на жіночому саміті Forbes 30/50. Вона приголомшила публіку виходом у чорно-білій класиці.

Олена Зеленська про підтримку литовців та Український центр

У дописі Олена Зеленська подякувала згадала литовських друзів. У Вільнюсі разом з ними вдалося відкрити Український центр. Його патронесами є перші леді України та Литви – Діана Наусєдєнє.

В Українському центрі щодня проходять навчальні курси, розмовні клуби англійської, литовської та української мов, творчі майстер-класи, спортивні секції. Тут постійно надається загальна і психологічна допомога.

Олена Зеленська повідомила, що там створили Young think tank – платформу для зустрічей українських та литовських школярів із політиками, дипломатами і громадськими діячами Литви та України. Так діти навчаються дружніх міжнародних зв'язків.

"Бо найкраще гуртують і збагачують – саме культура та взаємна допомога. Коли mes kartu – ми разом", – підсумувала перша леді.