У Віндзорі відбувся урочистий парад з нагоди Дня святого Давида. Королівське подружжя відвідало батальйон валлійської гвардії в казармах Комбермір. Оскільки принц Вільям перейняв на себе обов'язки батька, тепер він вважається полковником полку.

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Особливий образ Кейт Міддлтон

З офіцерами поспілкувалась і принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Вона з'явилась перед публікою у яскраво-червоному пальті від улюбленого бренду Alexander McQueen, з-під якого виглядало чорне вбрання.

Свій образ принцеса Кейт доповнила незвичними та милими аксесуарами, які привернули увагу найбільше. Щоб підкреслити елегантний пучок, Кейт Міддлтон постала у чорному береті з великим бантом. Особливою деталлю стали чорні шкіряні рукавички з вирізами від Evica.

The Express пише, що ці аксесуари принцеса Уельська придбала у лондонському магазині близько 17 років тому. У неї 10 пар схожих рукавичок. Своїм вибором Кейт засвідчила перевагу на користь природі та екологічному користуванню речами, адже вона часто повторює образи та все рідше з'являється у новинках.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Hello!

"Невелика деталь, яка так багато говорить нам про те, хто така Кетрін. Вона плекає старе і приносить нове", – підкреслив користувач мережі.

Та це не єдина цікава деталь: також принцеса Кетрін почепила на пальто стильну брошку у формі цибулі-порею. Дуже схожу брошку свого часу носила принцеса Діана, ймовірно, вона передалась Кейт. Утім, Міддлтон одягнула її вперше.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Hello!

Нагадаємо, напередодні Дня святого Давида принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Уельс та реабілітаційний центр там, де зустрілися з працівниками та собакою-терапевтом. Для виходу принцеса обрала бюджетну спідницю та молочне пальто.