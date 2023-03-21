Образ принцессы стоил довольно дорого. И если некоторые вещи Кейт одела во второй раз, то жакет – это новая покупка. Раньше она показала модный аутфит от бренда Erdem.

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Королевский корреспондент Ричард Палмер опубликовал фото с официального выхода принцессы Уэльской. Кейт выбрала жакет цвета слоновой кости с застежкой на одну пуговицу от британского бренда Alexander McQueen. Его особенность – лацканы, мягкие плечи и асимметричные вставки по бокам.

Жена принца Уильяма дополнила свой образ белой блузкой, черными брюками и туфлями такого же цвета на высоком каблуке.

Сколько стоит образ Кейт Миддлтон:

жакет Alexander McQueen – 2190 долларов (более 80 875 тысяч гривен),

черные замшевые туфли от Gianvito Rossi за 630 евро (25 тысяч гривен),

серьги за 5000 фунтов от бренда Asprey (свыше 225 тысяч гривен).

Последние эффектные образы Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская очаровала ярким образом на параде ко Дню святого Давида в Виндзоре. Она одела красное пальто от любимого бренда Alexander McQueen, из-под которого выглядывал черный наряд. Особой деталью стали черные кожаные перчатки с вырезами от Evica, уже более 17 лет назад.

Ранее Кейт Миддлтон выбрала для нового выхода невероятно красивое белое пальто, под который надела белый гольф и юбку от Zara. Принц Уильям надел классический костюм с длинным темно-синим пальто.

В феврале Кейт Миддлтон посетила дом престарелых, где пообщалась с женщинами и мужчинами, а также с работниками заведения. Она выбрала для визита темные брюки и блузку.

На церемонию вручения кинонаград принцесса Уэльска повторила образ и выбрала белое платье длины макси от Alexander McQueen. Однако она добавила в белое платье оригинальную деталь – длинные черные оперные перчатки.

К слову, недавно Кейт Миддлтон посетила военных Ирландской гвардии, проводящих тренинги по разминированию для украинских бойцов. Она приехала туда недавно она предстала перед защитниками в камуфляже.