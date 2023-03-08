Кейт Міддлтон активно долучається до різноманітних заходів, має багато робочих зустрічей. Всі ці події висвітлюють в інстаграмі принца та принцеси Уельських.

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Кейт Міддлтон у камуфляжі

Ранок 8 березня дружина принца Вільяма провела на полігоні. Там вона зустрілася з військовослужбовцями Ірландської гвардії. Хоча день був сніжним, але Кетрін все-таки вдалося ознайомитися з роботою гвардії – від підготовки доглядачів парку з боротьби з браконьєрством у Східній Африці до навчання з розмінування для Збройних Сил України.

На зустріч Кетрін приїхала у штанах кольору хакі та у камуфляжній куртці. Доповнила образ берцями й військовою шапкою. Волосся зібрала у плетіння, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

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Нагадаємо, 20 лютого король Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які прибули у Велику Британію на навчання. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі. Монарх потиснув руки українським солдатам, які завершили п'ятитижневу базову бойову підготовку й повернуться воювати проти окупантів.