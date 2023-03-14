На службі в Лондоні були присутні король Чарльз ІІІ з королевою-консорт Каміллою, новоспечений герцог Единбурзький – принц Едвард з дружиною Софі, принцеса Анна, але вся увага була прикута до Уельських. Усе через нетиповий для таких подій образ Кейт Міддлтон.

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Кейт Міддлтон у квітковому костюмі на службі в Лондоні

У Вестмінстерському абатстві принцеса Уельська з'явилася в темно-синьому костюмі з жакардовим принтом з осінньої колекції Erdem, яка буде доступна для продажу не раніше серпня 2023 року. Жакет з вражаючим силуетом доповнювала плісирована баска та спідниця-кльош довжини міді.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на Службі Співдружності / Фото з інстаграму

Витончену комбінацію Кейт доповнила темно-синім капелюхом від Philip Treacy з широкими полями та бантом, темно-синіми замшевими туфлями від Gianvito Rossi з гострим носком, клатчем Emmy London та парою рукавичок. Принцеса Уельська також одягла сережки з сапфірами та діамантами, які належали Діані, та коштовну брошку з пір'ям.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на Службі Співдружності / Фото з інстаграму

Нагадаємо, минулого тижня Кейт Міддлтон опинилася в незручній ситуації через рукостискання. У Мусульманському центрі Хейса в Лондоні вона слідом за принцом Вільямом простягнула руку одному з лідерів, а той притиснув свою до серця, бо згідно з мусульманськими традиціями, чоловік і жінка не можуть обмінюватися рукостисканням.