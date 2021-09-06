Голлівудська акторка та зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник пишається українським походженням. У Києві та рідних містах вона почувалась дуже затишно. В інтерв'ю Кетрін розповіла про сімейні традиції, що нагадують їй про Батьківщину.

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Кетрін Винник про традиції

Знаменитість зізналась, що вдома вона разом з батьками трохи говорить українською. До того ж її називають не Кетрін, а Катрусею, Катериною.

Під час життя в Торонто батьки Кетрін Винник усіляко підтримували виховання доньки саме в українському середовищі. Зокрема, акторка ходила української школи імені Цьопи Паліїв та належала до "Пласту". Серед традицій сім'я зірки дотримується святкування Різдва.

Ми святкуємо українське Різдво. Ми трішки говоримо вдома українською. Я навіть ходила до української школи. Мені подобається бути українською,

– зізналася акторка.

Що відомо про Кетрін Винник

Батьки, бабусі та дідусі акторки – вихідці з України: з Львівщини та Тернопільщини. Дідусь Володимир був січовим стрільцем.

Батьки Кетрін багато років тому емігрували до Канади. Однак до 8 років дівчина розмовляла тільки українською. Її справжнє ім'я — Катерина Вінницька.

У 20 років зірка єдиноборств вперше потрапила на знімальний майданчик та почала вивчати акторську майстерність у студії Вільяма Еспера в Нью-Йорку.

Перед Днем Незалежності Кетрін Винник завітала до України: